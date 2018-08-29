مساعد الوزير للسجون يتفقد أوضاع النزلاء بمنطقة سجون وادى النطرون

كتبت : دينا الحسينى

تفقد اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون منطقة سجون وادى النطرون لمتابعة الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، وكذا المرور على مستشفيات ليمانى 430 و440 والتى يتوفر فيهما كافة أوجة الرعاية الطبية وكذا عيادات السجون الأخرى التابعة للمنطقة ، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للنزلاء ومداومة تطوير الخدمة الطبية على أعلى مستوى.

وفى نهاية الجولة تم عقد اجتماع مع الضباط والأفراد والمجندين بالمنطقة والتقى بقوات التأمين واطلع على خطة التأمين، مؤكداً على أهمية رفع الكفاءة التدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين.

فى إطار مواصلة دعم السياسة العامة لوزارة الداخلية الهادفة بأحد محورها إلى توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتحسين أوضاع السجناء فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وإعادة تأهيل نزلاء السجون.