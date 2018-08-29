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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:53 م
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تعرف على المواعيد والمستندات المطلوبة..

مد فترة سداد رسوم الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى بأسوان

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:54 م
مد فترة سداد رسوم الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى بأسوان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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وافق اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على مد باب سداد رسوم الاستعلام للمرة العاشرة والخاصة بحاجزى الوحدات السكنية لعامى 2010/2011 والمسددين لمقدم الحجز وقدره خمسة ألاف جنيهًا "الإسكان الاجتماعى"، وذلك خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى 31/12/2018 بالهيئة القومية للبريد - قطاع أسوان.

 

وذكرت محافظة أسوان فى بيان لها، أنه تم توجيه الوحدات المحلية لمراكز ومدن ( أسوان ودراو وكوم أمبو) بقبول صورة ضوئية لإيصال الاستعلام يرفق به المستندات المطلوبة من صورة بطاقة الزوج والزوجة للمتزوجين، وصورة من قسيمة الزواج للمتزوجين، ومفردات مرتب للموظفين أو شهادة من محاسب قانونى لغير الموظفين، وصورة إيصال مقدم الحجز، وأصل فاتورة كهرباء حديثة، وأى أوراق أخرى ويتم فتح ملف لكل مواطن، وتسلم الملفات بعد ذلك إلى بنك التعمير والإسكان بأسوان.

 

يأتى ذلك نظرًا لكثرة الطلبات المتكررة فى اللقاءات الجماهيرية المقدمة من المواطنين للواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والخاصة بحاجزى الوحدات السكنية لعامى 2010/2011، وتيسيرًا من المحافظة على المواطنين.

 


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