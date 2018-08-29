محافظ كفر الشيخ يعلن بدء إنشاء مصنع سخا للألبان باستثمارات 300 مليون جنيه

كفرالشيخ - فريق المحافظات

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن البدء فى إنشاء مصنع سخا للألبان باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه لتشغيل 3000 فرصة عمل والتنفيذ خلال عام، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مزرعة للثروة الحيوانية بسعة 1500 رأس ماشية، لتوفير مستلزمات الإنتاج لمصنع ألبان سخا، بالإضافة إلى انشاء 25 مركز تجميع ألبان بقرى المحافظة_مرحلة أولى، فضلًا عن انشاء 13 منفذًا لتوزيع منتجات مصنع ألبان سخا، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة باستعادة كفر الشيخ مكانتها الرائدة فى إنتاج الألبان خلال عام.

وأكد نصر، على أنه سيتم إعادة الحياة من جديد لمصنع الألبان بسخا بعد أن كان مهجورًا اكثر من 20 عاما، وتم هدم بقايا المصنع القديم والمتهالك بالكامل، لبناء مبانى حديثة تتناسب مع تنوع صناعة منتجات الألبان، وإنشاء بنية تحتية كاملة المرافق من ناحية الصرف والكهرباء والمياه، كخطوة جيدة على الطريق الصحيح وبداية جادة لتشغيل جميع المصانع المتوقفة واستغلال الطاقات المهملة بهدف الإنتاج وتشغيل البطالة، وسد احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تشغيل المصنع الذى تبلغ مساحته 5 أفدنة، لينتج 50 طن ألبان يوميًا، لإنتاج الجبن الأبيض المتميز، والألبان المعاملة بدرجات الحرارة العالية ومنتجات الزبادى بأنواعها، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه الطاقات والمشاريع لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والدكتور عصام الشافعى، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس خالد الجبالى، مدير فرع هيئة الاستثمار، وممثلى الشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع.