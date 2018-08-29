محافظ بورسعيد يوجة بسرعة تجهيز أراضى سهل الطينة لتوزيعها على الخريجين

بورسعيد - السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة تجهيز الأراضى الخاصة بالاستزراع النباتى والذى سيتم توزيعها على شباب الخريجين والشباب وتبلغ مساحتها 1825 فدان بواقع 5 فدان لكل خريج.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم مد مهلة التقدم لتلك هذه الأراضى أمام الخريجين حتى 30 أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الجميع وبعدها سيتم اختيار من تنطبق علية الشروط بكل شفافية بعد إجراء قرعة علنية يحضرها الشباب.

وأضاف "الغضبان"، خلال جولته بمنطقة سهل الطينة اليوم بأن كل خريج ممن تنطبق علية الشروط لهذة الأراضى سيتم منحه منزل للإقامة بجوار أرضة لتحقيق الاستقرار للخريجين وتحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة بتعمير سيناء، كما ستوفر مديرية الزراعة مركز استرشادى لمساعدة الخريجين على أفضل الطرق لاستغلال الأراضى وزراعتها بأجود المحاصيل.