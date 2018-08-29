محافظة الإسماعيلية تعلن بدء بيع استمارات تسكين طلاب الجامعة للعام الجديد

أعلن سيد عبيد مدير إدارة الاتصال السياسى وشئون الطلاب بالمحافظة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عن بدء بيع استمارات تسكين الطلبة الجامعيين للعام الدراسى 2018/2019 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين فقط والخاصة بمبنى طلبة الإسماعيلية بمدينة نصر ومبنى بورسعيد 1 و2 ومبنى السويس ومبنى أمبابة بالجيزة، وذلك من خلال المركز التكنولوجى بالديوان العام حيث تم تخصيص شباك خاص ببيع استمارات التسكين.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بدء العام الجامعىى الجديد22 سبتمبر المقبل بالتزأمن مع انطلاق العام الدراسى بمدارس التعليم الأساسى، على أن يستمر الفصل الدراسى الأول 15 أسبوعًا وينتهى فى 3 يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 5 ـ24 يناير المقبل، وبدء إجازة نصف العام 26 يناير ـ7 فبراير المقبل، وبدء الفصل الدراسى الثانى 9 فبراير المقبل.
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