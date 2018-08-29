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محافظة الإسماعيلية تعلن بدء بيع استمارات تسكين طلاب الجامعة للعام الجديد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:09 ص
محافظة الإسماعيلية تعلن بدء بيع استمارات تسكين طلاب الجامعة للعام الجديد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن سيد عبيد مدير إدارة الاتصال السياسى وشئون الطلاب بالمحافظة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عن بدء بيع استمارات تسكين الطلبة الجامعيين للعام الدراسى 2018/2019 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين فقط والخاصة بمبنى طلبة الإسماعيلية بمدينة نصر ومبنى بورسعيد 1 و2 ومبنى السويس ومبنى أمبابة بالجيزة، وذلك من خلال المركز التكنولوجى بالديوان العام حيث تم تخصيص شباك خاص ببيع استمارات التسكين.

 

كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بدء العام الجامعىى الجديد‏22‏ سبتمبر المقبل بالتزأمن مع انطلاق العام الدراسى بمدارس التعليم الأساسى، على أن يستمر الفصل الدراسى الأول ‏15‏ أسبوعًا وينتهى فى ‏3‏ يناير المقبل‏، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ‏5‏ ـ‏24‏ يناير المقبل‏،‏ وبدء إجازة نصف العام ‏26‏ يناير ـ‏7‏ فبراير المقبل‏،‏ وبدء الفصل الدراسى الثانى ‏9‏ فبراير المقبل‏.‏


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