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مباحث عين شمس تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو مخدر الفودو ومواد تصنيعه

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:53 م
مباحث عين شمس تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو مخدر الفودو ومواد تصنيعه المتهمان بحيازة المواد المخدرة فى عين شمس
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس.من القبض على عاطلين لقيامهم بتصنيع المواد المخدرةو بيعها فى الشوارع على عملائهم و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

والبداية كانت مع تلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، معلومات مفادها قيام"كريم.ج.ع" 20 سنة عاطل و"إبراهيم.م.ع" 21 عاطل و سابق اتهامهم فى قضايا مخدرات  و يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لتجارتهما الغير مشروعة.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما تمكن رجال مباحث القسم، من ضبطهما بمسكن المتهم الأول وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الفودو و300 جرام من مادة الكيماتين المستخدمة فى التصنيع ومبلغ مالى بقيمة 6500 جنيه و 3 هواتف محمولة و تحرر عن ذلك المحضر، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

مخدرات عين شمس -م (3)
المخدرات التى تم ضبطها 

 

المتهمين وامامهم المخدرات 
 
مخدرات عين شمس -م (2)
جانب من المضبوطات 

 

                              


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