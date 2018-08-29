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لجنة نوبل للسلام ترفض سحب الجائزة من "أونج سان سو كى" حاكمة ميانمار

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:46 م
لجنة نوبل للسلام ترفض سحب الجائزة من "أونج سان سو كى" حاكمة ميانمار أونج سان سو كى حاكمة ميانمار
رويترز
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قالت لجنة نوبل النرويجية اليوم الأربعاء إنها لن تسحب جائزة نوبل للسلام من أونج سان سو كى فى ضوء تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن جيش ميانمار نفذ عمليات قتل جماعى بحق مسلمى الروهينجا.

وواجهت أونج سان سو كى، التى تقود حكومة ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنشاطها فى سبيل الديمقراطية، انتقادات لأنها لم تعلن رفضها للحملة التى يقوم بها الجيش فى ولاية راخين.

وقال أولاف نيولستاد سكرتير لجنة نوبل النرويجية "فازت أونج سان سو كى بجائزة نوبل للسلام لكفاحها فى سبيل الديمقراطية والحرية حتى عام 1991 الذى فازت فيه بالجائزة". وأضاف أن القواعد الخاصة بجوائز نوبل لا تسمح بسحب الجائزة.


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