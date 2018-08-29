لبنان: أحكام بالإعدام والسجن المشدد بحق 37 إرهابيا فى تفجيرى برج البراجنة

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أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان أحكاما مشددة بالإعدام والسجن المشدد بحق 37 متهما فى قضية التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين نفذهما تنظيم (داعش) الإرهابى بمنطقة عين السكة فى برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت فى شهر نوفمبر عام 2015 على نحو أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين (من بينهم 2 هاربين) بالإعدام، ومعاقبة 7 متهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة (من بينهم 4 هاربين) ومعاقبة متهم واحد بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وتضمن الحكم معاقبة متهم بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين (من بينهم 2 هاربين) بالأشغال الشاقة لمدة سنتين، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة سنة واحدة، ومعاقبة 8 آخرين (من بينهم متهم واحد هارب) بالسجن لمدة 6 أشهر.

كما تضمن الحكم القضاء بتوقيع غرامات مالية على معظم المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وحتى السجن لمدة 6 أشهر، تراوحت ما بين 6 ملايين ليرة لبنانية وحتى 100 ألف ليرة لكل منهم على حدة.. بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين اكتفت المحكمة بتوقيع غرامات مالية عليهم بقيمة مليونين و800 ألف ليرة بحق كل منهم (الدولار الأمريكى يساوى 1500 ليرة لبنانية).

وكانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) تضم مجموعة من اللبنانيين والسوريين، قد نفذت التفجيرين الإرهابيين موضوع القضية، عن طريق انتحاريين من عناصر التنظيم، مستهدفة منطقة ضاحية بيروت الجنوبية يوم 12 نوفمبر من العام 2015.