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كندا: الاتفاق المكسيكى - الأمريكى "مهد الطريق" لإعادة التفاوض على نافتا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:01 ص
كندا: الاتفاق المكسيكى - الأمريكى "مهد الطريق" لإعادة التفاوض على نافتا وزيرة خارجية كندا
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن واشنطن وأوتاوا ستبدآن محادثات مفصلّة الأربعاء فى محاولة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، معتبرة أن الاتفاق الذى توصّلت إليه واشنطن ومكسيكو بهذا الشأن الاثنين "مهّد جيداّ الطريق" أمام هذه المحادثات.

وقالت فريلاند إن "القرارات الصعبة" التى اتخذتها المكسيك للتوصل الى اتفاق أولى مع الولايات المتحدة حول الاتفاقية سوف تسهّل المحادثات.

وأضافت أن جهود المكسيك "تمهّد الطريق لنا لخوض محادثات هامة وموضوعية وباعتقادى مثمرة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وصول وزيرة خارجية كندا
وصول وزيرة خارجية كندا

 

حديث وزيرة خارجية كندا لوسائل الإعلام
حديث وزيرة خارجية كندا لوسائل الإعلام

 

جانب من حديث وزيرة خارجية كندا لوسائل الإعلام
جانب من حديث وزيرة خارجية كندا لوسائل الإعلام

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


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