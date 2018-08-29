قتلى وجرحى فى تفجير انتحارى استهدف المدخل الجنوبى لمدينة القائم بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، بأن تفجيرا انتحاريا استهدف المدخل الجنوبى لمدينة القائم بمحافظة الأنبار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه صباح اليوم عند المدخل الجنوبى لمدينة القائم"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لأى طارئ.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى يحاول بين فترة وأخرى استهداف المناطق التى تم تحريرها من سيطرته، الا ان القوات الامنية تتمكن من احباط تلك الهجمات وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.