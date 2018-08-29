قبرص التركية تضبط شخصا تسلم مواد مخدرة من طائرة مسيرة من الشطر اليونانى

رويترز

ذكرت وسائل إعلام فى قبرص التركية أن مهربين استخدموا طائرة مسيرة لنقل مخدرات عبر الحدود الفاصلة بين قبرص التركية الواقعة فى شمال قبرص وبقية الجزيرة.

وقالت صحيفة كيبريس التى تصدر فى قبرص التركية ووكالة (دي.إتش.إيه) التركية الخاصة للأنباء إن شرطة شمال قبرص تستجوب شخصا يشتبه بأنه تسلم مواد مخدرة من طائرة مسيرة أقلعت من قبرص اليونانية جنوبى العاصمة المقسمة نيقوسيا.

ولم تكشف التقارير عن نوع المخدرات المضبوطة، ولم يتسن الحصول على تعليق من شرطة قبرص التركية، وقالت الشرطة فى الجانب القبرصى اليونانى إنها لا تملك أى معلومات عن الحادث وكذلك قالت قوة الأمم المتحدة التى تراقب الحدود.

وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركى البلاد عام 1974 فى أعقاب انقلاب لم يدم طويلا بإيعاز من اليونان.

والجزء الشمالى دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا، وتخضع باقى قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية وهى عضو فى الاتحاد الأوروبى وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.

وتمتد الحدود المدججة بالسلاح التى تقسم قبرص من شرقها إلى غربها لمسافة 180 كيلومترا وتمر عبر وسط مدينة نيقوسيا.