فيديو.. ترامب: كرة القدم لعبة تزداد شعبيتها واقترح تغيير اسمها مستقبلا

كتبت - سالى حسام

سخر مشجعو كرة القدم من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدما أدلى بتصريحات تكشف عدم معرفته باللعبة على الإطلاق، وبحسب صحيفة "ديلى ميل" قال الرئيس الأمريكى: "كرة القدم واحدة من الألعاب التى تزداد شعبيتها بسرعة فى العالم" واستخدم كلمة soccer الاسم الأمريكى لكرة القدم التى هى اللعبة الأكثر شعبية فى العالم كتفرقة عن لعبة كرة القدم الأمريكية.

وجاءت تصريحات ترامب فى لقاء مع جيانى إنفانتينو رئيس الفيفا والذى يزور أمريكا بعدما فازت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتنظيم مونديال 2026.

وقال ترامب: "ابنى بارون يحب الكرة، وكرة القدم هى واحدة من أكثر الألعاب الرياضية التى تزداد شعبيتها فى العالم والمهمة التى قمت بها يا جيانى رائعة جدا".

والأكثر من هذا قال الرئيس الأمريكى "كرة القدم قطعت شوطا كبيرا فى تحقيق الشعبية" وأضاف "اعتقدت أنكم تسمونها فوتبول.. ربما يمكن أن تغيروا اسمها فى المستقبل" فى إشارة لكنه يريد من العالم تسمية اللعبة soccer وترك اسم Football لكرة القدم الأمريكية فقط، ووصف كأس العالم بأنه أحد أهم البطولات الرياضية فى العالم.

وعلى الفور خرجت التعليقات الساخرة التى قال البعض فيها: "من يدرى ربما تصبح اللعبة ذات شعبية فى أوروبا أيضا".

وقال آخرون: "واحدة من أكثر الألعاب نموا فى الشعبية.. إنها الأكثر شعبية فى العالم كله فعلا وحاليا شعبيتها تزداد فى أمريكا"، بينما علق آخر قائلًا: "شكرا لتوضيح المعلومة لنا".

تصريحات ترامب ليست الشئ الوحيد الذى أثار الانتباه فى اللقاء حيث حصل على كارت أحمر وأصفر من إنفانتينو كهدية، فما كان منه إلا بالتلويح بالكارت الأصفر والأحمر كإنذار فى وجه الصحفيين فى المكتب البيضاوى.



ملوحا بالكارت فى وجه الصحفيين

وعلق البعض أيضا على هذا بأنه أسوأ طريقة لتوجيه إنذار أو طرد بالكروت الملونة.

ومن ضمن الهدايا التى تلقاها ترامب أيضا كانت قميصا خاصا عليه اسمه ورقم 26 فى إشارة لعام 2026 الذى سيتم فيه تنظيم البطولة وقميص أخر على شكل قميص المنتخب الأمريكى وعليه اسم ترامب مع رقم 45 باعتباره الرئيس الأمريكى رقم 45.



قميص خاص بمناسبة تنظيم كأس العالم

مشاكل ترامب مع كرة القدم ليست فى هذا الموقف الطريف وحسب، حيث إن معلوماته عن اللعبة الأكثر شعبية قليلة بدليل أن كأس العالم الماضى فى روسيا شاهده 3 مليار نسمة حول العالم.

وكان للرئيس الأمريكى موقفا محرجا أخر عندما ظهر أنه لا يعرف من هو كريستيانو رونالدو حيث قال لرئيس البرتغال فى البيت الأبيض وأمام الصحفيين: "لديكم هذا اللاعب هل تعتقد أنه الأفضل حقا؟".

عندها قال الرئيس البرتغالى نعم إنه الأفضل وقال إن إسمه كريستيانو رونالدو ولكن الرئيس الأمريكى ظل يقول إن اسمه "كريستيان" فقط.. ثم تابع بتصريح محرج قال فيه بحسب CNN هل يمكن لرونالدو أن يكون رئيسا للبرتغال فى يوم ما بعد الاعتزال لأنه نجم مثله، عندها قال الرئيس البرتغالي باختصار "الوضع عندنا مختلف".

أما مع المونديال فكانت لقطة ترامب الأشهر هى الطريقة الطريفة التى أمسك بها كرة القدم الرسمية للبطولة والتى أهداها له بوتين وكيف رفعها أمام الصحفيين بفخر باعتبار أن بلاده ستنظم البطولة أيضا.



مع كرة المونديال

وعلى الفور خرجت تعليقات الصحفيين على تويتر تتطالب المسؤولين الأمنيين فى أمريكا بعدم إدخال الكرة للبيت الأبيض، حيث قالوا بحسب موقع "ماشابل" إن بوتين ربما يكون وضع جهاز تجسس فى الكرة الهدية، ولكن فى الحقيقة كان الجهاز الوحيد فى الكرة هو جهاز استشعار للحركة والذى كان موجودا فى باقى الكرات خلال البطولة والذى يعطى إشارة على أن الكرة مرت من خط المرمى.