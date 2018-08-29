فرنسا تدعو بوتين لحضور احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

باريس (أ ش أ)

وجهت فرنسا دعوة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارتها بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وذكر مصدر فى حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون -فى تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أن بوتين تمت دعوته إلى باريس لحضور احتفالات الذكرى السنوية المائة لانتهاء الحرب العالمية الأولى بالإضافة إلى زعماء 80 دولة أخرى، موضحا أن الاحتفالات ستكون يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكان ماكرون قد أعلن فى وقت سابق أنه يخطط لدعوة زعماء وقادة الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الأولى إلى احتفالات باريس، وذكر أنه فى هذه المناسبة سيعقد منتدى يجمع قادة الدول ورؤساء حكوماتها ومسؤولين من المنظمات الدولية لمناقشة المبادرات التى تهدف إلى تخفيف حدة التوترات العالمية، ومن المقرر أن يُعقد فى الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر.

يُشار إلى أن الحرب العالمية الأولى التى استمرت من عام 1914 إلى 1918 كانت من أكبر الصراعات المسلحة فى التاريخ، وكانت فرنسا وروسيا حليفتين فى هذه الحرب.