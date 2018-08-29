video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرق طفل فى حمام سباحة بأحد نوادى العاشر من رمضان

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:05 م
غرق طفل فى حمام سباحة بأحد نوادى العاشر من رمضان غرق - ارشيفية
كتبت- منال العيسوى و فتحية الديب
إضافة تعليق

 

شهد حمام سباحة احد نوادى منطقة العاشر من رمضان منذ قليل غرق الطفل طه حسن عبد النبى 8 سنوات.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة للنادى أن الطفل من مقيمى مدينة العاشر ومن غير الأعضاء بالنادى وجاء بصحبة شقيقته وارتطم خلال تواجده بحمام السباحة فى أحد الأعضاء، وكان لا يجيد السباحة، فشرب ماء وغرق ولم ينتبه المنقذون للطفل ظنا منهم أنه كان يلهو ويغطس .

وأخرجه المنقذون فور اكتشاف الطفل غارقا، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وخرجت دماء من أنفه وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

وعلى الفور انتقلت مباحث العاشر إلى النادى لمعاينة موقع الحادثة وسؤال الشهود لمعرفة ملابسات الواقعة ، وتم تحري محضر بالواقعة تحت رقم 3515 إدارى العاشر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 8 عمال باختناق فى حريق مصنع ملابس بالعاشر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الملابس بالعاشر من رمضان

أخبار مصر

أخبار المحافظات

محافظة الشرقية

مستشفى التأمين الصحى بالعاشر

مباحث العاشر




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة