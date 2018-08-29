غرق طفل فى حمام سباحة بأحد نوادى العاشر من رمضان

كتبت- منال العيسوى و فتحية الديب

شهد حمام سباحة احد نوادى منطقة العاشر من رمضان منذ قليل غرق الطفل طه حسن عبد النبى 8 سنوات.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة للنادى أن الطفل من مقيمى مدينة العاشر ومن غير الأعضاء بالنادى وجاء بصحبة شقيقته وارتطم خلال تواجده بحمام السباحة فى أحد الأعضاء، وكان لا يجيد السباحة، فشرب ماء وغرق ولم ينتبه المنقذون للطفل ظنا منهم أنه كان يلهو ويغطس .

وأخرجه المنقذون فور اكتشاف الطفل غارقا، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وخرجت دماء من أنفه وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

وعلى الفور انتقلت مباحث العاشر إلى النادى لمعاينة موقع الحادثة وسؤال الشهود لمعرفة ملابسات الواقعة ، وتم تحري محضر بالواقعة تحت رقم 3515 إدارى العاشر.