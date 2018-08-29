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ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بقصد الاتجار بالبحيرة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:11 م
ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بقصد الاتجار بالبحيرة حبس
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بوادى النطرون.

 

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون مفادها قيام أحمد.ن.ع 38 سنة عاطل ومقيم مركز بلطيم كفر الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز وادى النطرون مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهم المذكور بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه بمدينة وادى النطرون وبحوزته 8 طربه لمخدر الحشيش تزن 2 كجم تقريباً، مبلغ 2760 جنيهاً، هاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم.


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