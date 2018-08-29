ضبط عاطلين متهمين بقضيتى سرقة وإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكن ضباط مباحث القليوبية، القبض على عاطلين هاربان من تنفيذ قرار النيابة العامة فى قضيتى سرقة وإطلاق أعيرة نارية، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتمكن ضباط مباحث قسمى العبور وشبرا الخيمة، من ضبط عاطلين هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وهم كل من "أسامه. ط" 26سنة، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8987 لسنة 2018م جنح قسم العبور سرقة.

و"محمد. ج" 27 سنة عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 153 لسنة 2018م جنح قسم ثان شبرا الخيمة – إطلاق أعيرة نارية، تم التحفظ على المتهمين ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.