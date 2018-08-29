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صور.. محافظ بورسعيد يلتقى مواطنين بمعدية بورفؤاد ويؤكد على تقديم أفضل الخدمات

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:11 م
صور.. محافظ بورسعيد يلتقى مواطنين بمعدية بورفؤاد ويؤكد على تقديم أفضل الخدمات محافظ بورسعيد يلتقى بالمواطنين
بورسعيد – السيد فلاح
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البورسعيدى، من منطلق إيمانهم أنه يستحق دائمًا الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من جميع الأحياء من أجل ذلك الغرض.

جاء ذلك خلال لقاء، محافظ بورسعيد، بعدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، أثناء استقلاله "المعدية" العابرة بين ضفتى قناة السويس "بورفؤاد - بورسعيد".

وطالب "الغضبان" المواطنين، بأن يفخروا بما يتحقق على أرض بورسعيد من إنجازات فى شتى المجالات، مشددًا على أنه يجب أن تتعاون الأسرة مع كافة المؤسسات لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل بالقطاع الخاص كونه الضامن الحقيقى لمستقبلهم، خاصة أن المحافظة توفر فرص تدريب عديدة لتأهيل الشباب للعمل بكبرى المشروعات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد بناء الإنسان المصري علي أسس صحيحة مما يتطلب تضافر كافة الجهود.

محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين (1)
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين 
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين (2)
محافظ بورسعيد خلال لقائه بالمواطنين 
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين (3)
جانب من لقاء محافظ بورسعيد بالمواطنين
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين (4)
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين 

 

 


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