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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:08 م
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صور.. محافظ الوادى الجديد يفاجئ أحد المخابز بالخارجة ويحيل مسئولى التموين للتحقيق

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:01 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يفاجئ أحد المخابز بالخارجة ويحيل مسئولى التموين للتحقيق زيارة محافظ الوادى الجديد للمخابز
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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فاجأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أحد مخابز حى الزهور بمدينة الخارجة، وذلك بهدف الوقوف على مدى جودة الخبز ومطابقته للمواصفات المقررة.

ووجه المحافظ، بضرورة وضع لافتة بكل مخبز، موضحا بها التعليمات المقررة من وزارة التموين والفئات المستحقة للدعم وبيع الخبز للمواطنين بالوزن والعدد، وذلك لضمان حصول المواطن على الدعم المقرر من الدولة 

كما أحال المحافظ مفتش التموين المسئول عن المخبز للتحقيق، وذلك نظرا لعدم مطابقة الخبز للمواصفات كما تم تحرير مخالفة للمخبز، وشدد المحافظ على ضرورة المرور والمتابعة اليومية لجميع المخابز بالمحافظة، وتحرير محاضر تجاه المخالفين من أصحاب المخابز .

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

داخل المخبز
داخل المخبز

 

اثناء الجولة
اثناء الجولة

 

المحافظ يحيل مسئولى التموين للتحقيق
المحافظ يحيل مسئولى التموين للتحقيق

 

 


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