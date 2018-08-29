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صور ..ضبط 51 ألف عبوة أغذية أطفال غير صالحة بمصنع غير مرخص بالجيزة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:32 م
صور ..ضبط 51 ألف عبوة أغذية أطفال غير صالحة بمصنع غير مرخص بالجيزة جانب من السلع المضبوطة
كتبت : دينا الحسينى
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تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط 51 ألف عبوة أغذية غير صالحة للإستهلاك داخل مصنع بدون ترخيص بمنطقة أبوالنمرس، وتم ضبط 51 ألف عبوة من المقرمشات والعصائر "أغذية أطفال" غير صالحة للاستهلاك بأحد المصانع "بدون ترخيص" بمنطقة أبوالنمرس، حيث تبين من المعاينة أن المصنع ولا تتوافر به الاشترطات الصحية اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

يأتى ذلك فى ضوء خطة مديرية أمن الجيزة بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأنشطة التجارية بالأسواق لضبط القضايا والمخالفات ومكافحة ظاهرة الغش التجارى واستخدام مواد غير صالحة للاستخدام فى إنتاج المواد الغذائية.

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