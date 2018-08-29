صور .. ضبط مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص بالمنوفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص بدائرة المركز بمحافظة المنوفية .

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية حمله مكبرة تحت إشراف اللواء سمير ابوزامل وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة .

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع عصائر مجهول الماركة بدون ترخيص بناحية كفر هلال دائرة مركز بركه السبع ملك " م .ع. ح. ع " لم يستجوب " حيث ضبط بداخل المصنع 10 شكائر سكر تموينى مدعم و3 إسطوانات غاز استعمال منزلى و غلاية و 2 تننك لتصنيع العصير، و10 ماكينات سكر، و 3 جراكن مكسبات طعم و 4000 كرتونة معدة للمنتج النهائى، و 228 جركن عصير متنوع مُعد للتعبئة وباقى أدوات التصنيع وكمية من الكراتين بداخلها زجاجات فارغة مُعدة للتعبئة .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48 أحوال مركز بركه السبع وجارى بذل المزيد من الجهد .



مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص



مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص



مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص



مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص



مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص



مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص