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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:33 ص
خالد صلاح
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صور .. ضبط مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص بالمنوفية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:32 ص
صور .. ضبط مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص بالمنوفية مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص
فريق المحافظات
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تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص بدائرة المركز بمحافظة المنوفية . 
 
شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية حمله مكبرة تحت إشراف اللواء سمير ابوزامل وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة .
 
 أسفرت الحملة عن ضبط مصنع عصائر مجهول الماركة بدون ترخيص بناحية كفر هلال دائرة مركز بركه السبع ملك "  م .ع. ح. ع " لم يستجوب "  حيث ضبط بداخل المصنع 10 شكائر سكر تموينى مدعم و3  إسطوانات غاز استعمال منزلى و غلاية و 2 تننك لتصنيع العصير، و10 ماكينات  سكر، و 3 جراكن مكسبات طعم و 4000 كرتونة معدة للمنتج النهائى، و 228 جركن عصير متنوع مُعد للتعبئة وباقى أدوات التصنيع وكمية من الكراتين بداخلها زجاجات فارغة مُعدة للتعبئة .
 
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48 أحوال مركز بركه السبع وجارى بذل المزيد من الجهد . 
 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (1)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (2)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (3)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (4)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (5)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (6)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص (7)
مصنع عصائر يعمل بدون ترخيص 
 
 
 
 
 
 
 

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