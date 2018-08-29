صور.. جولة بالدراجات لـ"ماكرون" ورئيس وزراء الدنمارك فى كوبنهاجن

أ.ف.ب

اصطحب رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن، الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، فى جولة بالدرجات داخل شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسى إلى الدنمارك، ضمن جولة أوروبية تشمل الدنمارك وفنلندا.

وتعد زيارة ماكرون هى أول زيارة يجريها رئيس فرنسى إلى الدنمارك منذ منذ 36 عاما، حيث استقبلته أمس الملكة مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، بقصر "أمالينبورج"، اعقبها مشاركته فى مأدبة غذاء مع رئيس الوزراء الدنماركى لارس لوكه راسموسن بقصر كريستيانسبورج الحكومى.

ومن المنتظر أن يتوجه ماكرون مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفنلدية هلسينكى، فى الزيارة الرسمية الأولى لرئيس فرنسى منذ 19 عاما.



الرئيس الفرنسى بصحبة رئيس وزراء الدنمارك



الرئيس الفرنسى فى احد شوارع كوبنهاجن



تفقد شوارع المدينة



جانب من الجولة



جولة بالدرجات بالعاصمة الدنماركية



ماكرون مع رئيس وزراء الدنمارك ضمن الجولة