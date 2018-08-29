"صحة الفيوم" تنظم قافلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

استعدت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم لتنظيم حملة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي في عدة مراكز على مستوى المحافظة، ووضعت خطة من أجل تنفيذ الحملة، دون تحديد موعد لإطلاقها.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، خلال اجتماع عقدته مع الدكتورة ميرفت عبد العظيم، استشارى النساء والتوليد وعضو مجلس إدارة جمعية "من أجل مصر"، أن الحملة تأتي استجابة للطلب المقدم من النائب يوسف الشاذلي، نائب دائرة أبشواي ويوسف الصديق، لتنظيم حملة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم الاتفاق على تمركز عربة الكشف بعدة مواقع، منها موقعان ببندر الفيوم، وموقعان آخرين بمركز الفيوم، و3 مواقع بمركز سنورس، و5 مواقع بمركز إطسا، و3 مواقع بمركز أبشواي، و4 مواقع بمركز طامية، و5 مواقع بمركز يوسف الصديق، وأنه تم تحديد المواقع بعناية من أجل تغطية المحافظة بالكامل مع التركيز على مناطق الظهير الصحراوي والمناطق النائية.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور شريف صبحي، مدير إدارة الطوارئ، والدكتور أحمد سعد اللباد، مدير إدارة القوافل، والدكتور محمد عبد التواب، مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة إيمان الشاهد، مديرة الثقافة الصحية، والدكتور إبراهيم جنيدي، مدير العلاج الحر، والدكتور مصطفى حمزة، من إدارة الطب العلاجي، والدكتورة نشوى جلال، مديرة العلاقات العامة بالمديرية.