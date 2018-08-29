"شخصية العام" على أغلفة مجلة التايم الأمريكية × 90 سنة

كتبت - هبة مكى

تعد مجلة التايم الأسبوعية من أشهر المجلات التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن الماضي، وتحديدا من شهر مارس عام 1923، حيث صدر أول عدد لها عن طريق هنري لوس وبيرتون هادن.

ومن أشهر ما عرفت به مجلة التايم خلال تاريخها هو مقالة غلاف "شخصية العام" الصادرة سنوياً، والتي كان يطلق عليها اسم رجل العام حتى عام 1999، وفيه تعترف المجلة بشخص أو بمجموعة أشخاص ثبت تأثيرهم الكبير على عناوين الأخبار خلال السنة، أو تقوم بتمييز مجموعة أو فكرة أو شيء ما.

وينبغي أن يكون لحامل لقب "شخصية العام" أكبر تأثير على أحداث العام سواءً كان ذلك للأحسن أو الأسوء، بل إن بعض الأشخاص أو الزعماء ظهروا علي غلاف التايم في عدد "شخصية العام" أكثر من مرة لطغيانهم علي أحداث العام أو لإثارة الجدل حولهم، مثل الرئيس السابق باراك أوباما، وأدولف هتلر، وجوزيف ستالين، وجورج مارشال، وونستون تشرشل وغيرهم.

ونعرض أغلفة عدد "شخصية العام" منذ بداية صدورها في عام 1927 وحتي العام الماضي حيث يتم إصدار عدد "شخصية العام" في شهر ديسمبر من كل عام.