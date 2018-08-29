"شخصية العام" على أغلفة مجلة التايم الأمريكية × 90 سنة

تعد مجلة التايم الأسبوعية من أشهر المجلات التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن الماضي، وتحديدا من شهر مارس عام 1923، حيث صدر أول عدد لها عن طريق هنري لوس وبيرتون هادن.
ومن أشهر ما عرفت به مجلة التايم خلال تاريخها هو مقالة غلاف "شخصية العام" الصادرة سنوياً، والتي كان يطلق عليها اسم رجل العام حتى عام 1999، وفيه تعترف المجلة بشخص أو بمجموعة أشخاص ثبت تأثيرهم الكبير على عناوين الأخبار خلال السنة، أو تقوم بتمييز مجموعة أو فكرة أو شيء ما.
وينبغي أن يكون لحامل لقب "شخصية العام" أكبر تأثير على أحداث العام سواءً كان ذلك للأحسن أو الأسوء، بل إن بعض الأشخاص أو الزعماء ظهروا علي غلاف التايم في عدد "شخصية العام" أكثر من مرة لطغيانهم علي أحداث العام أو لإثارة الجدل حولهم، مثل الرئيس السابق باراك أوباما، وأدولف هتلر، وجوزيف ستالين، وجورج مارشال، وونستون تشرشل وغيرهم.
ونعرض أغلفة عدد "شخصية العام" منذ بداية صدورها في عام 1927 وحتي العام الماضي حيث يتم إصدار عدد "شخصية العام" في شهر ديسمبر من كل عام.
1927 تشارلز لندبرج - أول شخص عبر المحيط الأطلسي على متن طائرة
1928 والتر كرايسلر - مؤسس شركة كرايسلر للسيارات
1929 أوين دانيال يونج - مؤسس هيئة الإذاعة الأمريكية RCA
1930 مهاتما غاندى - الزعيم الروحى للهند خلال حركة الاستقلال
1931 بيير لافال - سياسى فرنسى شغل منصب رئيس وزراء فرنسا لأربع مرات
1932 - 1941 فرانكلين روزفلت - رئيس الولايات المتحدة من 1933 إلى 1945.
1933 هيو صموئيل جونسون - مدير لإدارة التعافي القومية بتكليف من رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت
1934 فرانكلين ديلانو روزفلت - رئيس الولايات المتحدة من 1933 إلى 1945
1935 هايله سـِلاسي - إمبراطور إثيوبيا في العام 1935
1936 واليس سمبسون - المرأة التي جعلت الملك إدوارد الثامن يتخلي عن الحكم للزواج منها
1937 شيانج كاي شيك وزوجته - رئيس جمهورية الصين عندما اندلعت الحرب اليابانية الصينية الثانية في العام 1937
1938 أدولف هتلر - الزعيم الألماني النازي
1939 - 1942 -جوزيف-ستالين - السكرتير العام للحزب الشيوعي ثم رئيس حكومة الاتحاد السوفيتي
1940 - 1949 السير ونستون تشرشل - رئيس وزراء المملكة المتحدة
1943 - 1947 جورج مارشال - رئيس الأركان في الولايات المتحدة ثم وزيراً للخارجية
1944 - 1959 دوايت ديفيد أيزنهاور - القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ثم رئيس الولايات المتحدة في 1953
1945 - 1948 هاري ترومان - رئيس الولايات المتحدة بعد وفاة فرانكلين روزفلت
1946 - جيمس بيرنز - وزيراً للخارجية الأمريكية خلال الأزمة الإيرانية
1950 - المحارب الأمريكي - ممثلاً للقوات الأمريكية المشاركة في الحرب الكورية
1951 - محمد مصدق - رئيس وزراء إيران
1952 - الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة
1953 - كونراد أديناور - مستشار ألمانيا
1954 - جون فوستر دالاس - وزير خارجية الولايات المتحدة
1955 - هارلو كورتيس - رئيس شركة جنرال موتورز من العام 1953 إلى 1958
1956 - المحارب المجري من أجل الحرية
1957 - نيكيتا خروتشوف - قائد الاتحاد السوفيتي
1958 - شارل ديغول - رئيس وزراء فرنسا ثم انتخب كرئيسها
1960 - أشهرعلماء الولايات المتحدة في ذلك الوقت
1961 - جون كينيدي - رئيس الولايات المتحدة
1962 - يوحنا الثالث والعشرون - رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية
1963 - مارتن لوثر كينغ الابن - قائد حركة الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة
1964 - 1967 - ليندون بينز جونسون - رئيس الولايات المتحدة
1965 - وليام ويستمورلاند - قائد قوات الولايات المتحدة في جنوب فيتنام خلال حرب فيتنام
1966 - الوريث - ممثلاً عن جميع الرجال والنساء الأمريكيون الذين أعمارهم 25 سنة أو أقل
1968 - رواد رحلة فضاء أبولو 8
1969 - وسط الولايات المتحدة ويشار إليها أيضاً باسم الأغلبية الصامتة
1970 - فيلي براندت - المستشار الألماني الذي اشتهر بنهجه الواضح للتقرب من الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية
1971 - ريتشارد نيكسون - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
1972 - ريتشارد نيكسون وهنري كسنجر - أول رئيس للولايات المتحدة يقوم بزيارة الصين ومعه مستشار الأمن القومي
1973 - جون سيريكا - رئيس قضاة محكمة مقاطعة كولومبيا
1974 - الملك فيصل - ملك المملكة العربية السعودية
1975 - نساء أمريكا
1976 - جيمي كارتر - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
1977 - محمد أنور السادات - رئيس جمهورية مصر العربية
1978 - 1985 دينج شياو بينج - قام دينغ بالإنقلاب على هوا جيو فينج ليتولى الحكم بسلطة الأمر الواقع على الصين
1979 - أيات الله خامنئي - قائد الثورة الإسلامية الإيرانية
1980 - رونالد ريغان - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
1981 - ليخ فاونسا - قائد حركة التضامن البولندية
1982 - الكمبيوتر
1983 - رونالد ريغان بصفته الرئيس الأمريكي يوري أندروبوف بصفته قائد الاتحاد السوفيتي
1984 - بيتر يوبيروث - رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984 والتي قاطعاتها بعض الدول بقيادة سوفيتية
1986 - كورازون أكينو - رئيسة الفلبين بعد ثورة "قوة الشعب"
1987 - 1989 - ميخائيل غورباتشوف - زعيم الاتحاد السوفيتي
1988 - الأرض المعرضة للخطر
1990 -جورج إتش دبليو بوش - الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة
1991 - تيد تيرنر - مؤسس CNN
1992 - بيل كلينتون - رئيس الولايات المتحدة
1993 - صانعو السلام
1994 - يوحنا بولس الثاني - رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من 1978 حتى 2015
1995 - نيوت جينجريتش - قائد "ثورة الجمهوريين" في الولايات المتحدة
1996 - ديفيد هو - عالم رائد في أبحاث الإيدز
1997 - أندي غروف - رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إنتل
1998 - كين ستار القائم بالتحقيق في إدارة الرئيس كلينتون مما مهد الطريق لاستجوابه
1999 - جيفري بيزوس - المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمازون
2000 - 2004 - جورج والكر (دبيلو) بوش - رئيس الولايات المتحدة
2001 - رودي جولياني - عمدة مدينة نيويورك أثناء وقوع هجمات 11 سبتمبر
2002 - كاشفي الفساد - ممثلين في مكتشفي ومحققي أخطاء محاسبية في البيانات المالية لشركة إنرون
2003 - الجندي الأمريكي - ممثلين بقوات الولايات المتحدة حول العالم خصوصاً القوات المشاركة في حرب العراق
2005 - السامريون الطبيون ممثلين في بونو وبيل غيتس، ومليندا غيتس
2006 - أنت - ممثلين في الأفراد الذين يقومون بإيجاد المحتوى على الإنترنت
2007 - فلاديمير بوتين - رئيس روسيا
2008 - 2012 - باراك أوباما - رئيس الولايات المتحدة ليصبح أول رئيس من الأمريكيون الأفارقة
2009 - بن بيرنانكي - رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي خلال الأزمة المالية 2007-2008
2010 - مارك زوكربيرغ - مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
2011 - المحتجين ممثلين في حركات الاحتجاج العالمية وقتها منها الربيع العربي، حركة الغاضبين، حركة الشاي، وحركة احتلوا والاحتجاجات في اليونان
2013 - البابا فرنسيس - رأس الكنيسة الروماينة الكاثوليكية
2014 - محاربو إيبولا - وتشير إلي العاملين في مجال الصحة الذين ساهموا في وقف انتشار مرض فيروس إيبولا
2015 - أنجيلا ميركل - مستشارة الاتحاد الألماني
2016 - دونالد ترامب - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
2017 - كاسري حاجز الصمت - وتشير إلي قائدات حركة "أنا ايضاً" لمناهضة التحرش الجنسي
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