video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"شخصية العام" على أغلفة مجلة التايم الأمريكية × 90 سنة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:47 ص
"شخصية العام" على أغلفة مجلة التايم الأمريكية × 90 سنة أغلفة مجلة التايم لشخصية العام
كتبت - هبة مكى
إضافة تعليق
تعد مجلة التايم الأسبوعية من أشهر المجلات التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن الماضي، وتحديدا من شهر مارس عام 1923، حيث صدر أول عدد لها عن طريق هنري لوس وبيرتون هادن.
 
ومن أشهر ما عرفت به مجلة التايم خلال تاريخها هو مقالة غلاف "شخصية العام" الصادرة سنوياً، والتي كان يطلق عليها اسم رجل العام حتى عام 1999، وفيه تعترف المجلة بشخص أو بمجموعة أشخاص ثبت تأثيرهم الكبير على عناوين الأخبار خلال السنة، أو تقوم بتمييز مجموعة أو فكرة أو شيء ما.
 
وينبغي أن يكون لحامل لقب "شخصية العام" أكبر تأثير على أحداث العام سواءً كان ذلك للأحسن أو الأسوء، بل إن بعض الأشخاص أو الزعماء ظهروا علي غلاف التايم في عدد "شخصية العام" أكثر من مرة لطغيانهم علي أحداث العام أو لإثارة الجدل حولهم، مثل الرئيس السابق باراك أوباما، وأدولف هتلر، وجوزيف ستالين، وجورج مارشال، وونستون تشرشل وغيرهم.
 
ونعرض أغلفة عدد "شخصية العام" منذ بداية صدورها في عام 1927 وحتي العام الماضي حيث يتم إصدار عدد "شخصية العام" في شهر ديسمبر من كل عام.
 
1927 تشارلز لندبرغ
1927 تشارلز لندبرج - أول شخص عبر المحيط الأطلسي على متن طائرة

1928 والتر كرايسلر
1928 والتر كرايسلر - مؤسس شركة كرايسلر للسيارات

1929 أوين دانيال يونغ
1929 أوين دانيال يونج -  مؤسس هيئة الإذاعة الأمريكية RCA 

1930 ماهاتما غاندي
1930 مهاتما غاندى - الزعيم الروحى للهند خلال حركة الاستقلال

1931 بيير لافال
1931 بيير لافال - سياسى فرنسى شغل منصب رئيس وزراء فرنسا لأربع مرات

1932 - 1941 فرانكلين روزفلت
1932 - 1941 فرانكلين روزفلت -  رئيس الولايات المتحدة من 1933 إلى 1945.

1933 هيو صموئيل جونسون
1933 هيو صموئيل جونسون - مدير لإدارة التعافي القومية بتكليف من رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت

1934 فرانكلين ديلانو روزفلت
1934 فرانكلين ديلانو روزفلت - رئيس الولايات المتحدة من 1933 إلى 1945

1935 هايله سـِلاسي
1935 هايله سـِلاسي -  إمبراطور إثيوبيا في العام 1935 

1936 واليس سمبسون
1936 واليس سمبسون - المرأة التي جعلت الملك إدوارد الثامن يتخلي عن الحكم للزواج منها

1937 شيانج كاي شيك وزوجته
1937 شيانج كاي شيك وزوجته - رئيس جمهورية الصين عندما اندلعت الحرب اليابانية الصينية الثانية في العام 1937

1938 أدولف هتلر
1938 أدولف هتلر - الزعيم الألماني النازي

1939 - 1942 -جوزيف-ستالين
1939 - 1942 -جوزيف-ستالين -  السكرتير العام للحزب الشيوعي ثم رئيس حكومة الاتحاد السوفيتي

1940 - 1949 السير ونستون تشرشل
1940 - 1949 السير ونستون تشرشل - رئيس وزراء المملكة المتحدة 

1943 - 1947 جورج مارشال
1943 - 1947 جورج مارشال - رئيس الأركان في الولايات المتحدة ثم وزيراً للخارجية 

1944 - 1959 دوايت ديفيد أيزنهاور
1944 - 1959 دوايت ديفيد أيزنهاور - القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ثم رئيس الولايات المتحدة في 1953

1945 - 1948 هاري ترومان
1945 - 1948 هاري ترومان - رئيس الولايات المتحدة بعد وفاة فرانكلين روزفلت 

1946 - جيمس فرانسيس بيرنز
1946 - جيمس بيرنز - وزيراً للخارجية الأمريكية خلال الأزمة الإيرانية 

1950 - المحارب الأمريكي أو القوات المسلحة الأمريكية
1950 - المحارب الأمريكي  - ممثلاً للقوات الأمريكية المشاركة في الحرب الكورية

1951 - محمد مصدق
1951 - محمد مصدق - رئيس وزراء إيران

1952 - الملكة إليزابيث الثانية
1952 - الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة

1953 - كونراد هيرمان يوسف أديناور
1953 - كونراد أديناور - مستشار ألمانيا

1954 - جون فوستر دالاس
1954 - جون فوستر دالاس - وزير خارجية الولايات المتحدة

1955 - هارلو كورتيس
1955 - هارلو كورتيس - رئيس شركة جنرال موتورز من العام 1953 إلى 1958

1956 - المحارب المجري من أجل الحرية
1956 - المحارب المجري من أجل الحرية

1957 - نيكيتا خروتشوف
1957 - نيكيتا خروتشوف - قائد الاتحاد السوفيتي 

1958 - شارل ديغول
1958 - شارل ديغول - رئيس وزراء فرنسا ثم انتخب كرئيسها

1960 - علماء الولايات المتحدة
1960 - أشهرعلماء الولايات المتحدة في ذلك الوقت

1961 - جون كينيدي
1961 - جون كينيدي - رئيس الولايات المتحدة 

1962 - يوحنا الثالث والعشرون
1962 - يوحنا الثالث والعشرون -  رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 

1963 - مارتن لوثر كينغ الابن
1963 - مارتن لوثر كينغ الابن - قائد حركة الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة

1964 - 1967 - ليندون بينز جونسون
1964 - 1967 - ليندون بينز جونسون - رئيس الولايات المتحدة

1965 - وليام ويستمورلاند
1965 - وليام ويستمورلاند - قائد قوات الولايات المتحدة في جنوب فيتنام خلال حرب فيتنام

1966 - الوريث
1966 - الوريث - ممثلاً عن جميع الرجال والنساء الأمريكيون الذين أعمارهم 25 سنة أو أقل

1968 - رواد رحلة فضاء أبولو 8
1968 - رواد رحلة فضاء أبولو 8

1969 - وسط الولايات المتحدة
1969 - وسط الولايات المتحدة ويشار إليها أيضاً باسم الأغلبية الصامتة

1970 - فيلي براندت
1970 - فيلي براندت - المستشار الألماني الذي اشتهر بنهجه الواضح للتقرب من الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية 

1971 - ريتشارد نيكسون
1971 - ريتشارد نيكسون - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

1972 - ريتشارد نيكسون وهنري كسنجر
1972 - ريتشارد نيكسون وهنري كسنجر - أول رئيس للولايات المتحدة يقوم بزيارة الصين ومعه مستشار الأمن القومي

1973 - جون سيريكا
1973 - جون سيريكا - رئيس قضاة محكمة مقاطعة كولومبيا

1974 - الملك فيصل
1974 - الملك فيصل -  ملك المملكة العربية السعودية

1975 - نساء أمريكا
1975 - نساء أمريكا

1976 - جيمي كارتر
1976 - جيمي كارتر - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

1977 - محمد أنور السادات
1977 - محمد أنور السادات - رئيس جمهورية مصر العربية

1978 - 1985 دينج شياو بينج
1978 - 1985 دينج شياو بينج - قام دينغ بالإنقلاب على هوا جيو فينج ليتولى الحكم بسلطة الأمر الواقع على الصين

1979 - أيات الله خامنئي
1979 - أيات الله خامنئي - قائد  الثورة الإسلامية الإيرانية

1980 - رونالد ريغان
1980 - رونالد ريغان - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

1981 - ليخ فاونسا
1981 - ليخ فاونسا - قائد حركة التضامن البولندية

1982 - الكمبيوتر
1982 - الكمبيوتر

1983 - يوري أندروبوف
1983 - رونالد ريغان بصفته الرئيس الأمريكي يوري أندروبوف بصفته قائد الاتحاد السوفيتي

1984 - بيتر يوبيروث
1984 - بيتر يوبيروث - رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984 والتي قاطعاتها بعض الدول بقيادة سوفيتية

1986 - كورازون أكينو
1986 - كورازون أكينو - رئيسة الفلبين بعد ثورة "قوة الشعب"

1987 - 1989 - ميخائيل غورباتشوف
1987 - 1989 - ميخائيل غورباتشوف - زعيم الاتحاد السوفيتي

1988 - الأرض المعرضة للخطر
1988 - الأرض المعرضة للخطر

1990 - جورج هربرت واكر بوش
1990 -جورج إتش دبليو بوش  - الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة

1991 - تيد تيرنر
1991 - تيد تيرنر - مؤسس CNN

1992 - بيل كلينتون
1992 - بيل كلينتون - رئيس الولايات المتحدة

1993 - صانعو السلام
1993 - صانعو السلام

1994 - يوحنا بولس الثاني
1994 - يوحنا بولس الثاني - رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من 1978 حتى 2015

1995 - نيوت جينجريتش
1995 - نيوت جينجريتش - قائد "ثورة الجمهوريين" في الولايات المتحدة

1996 - ديفيد هو
1996 - ديفيد هو - عالم رائد في أبحاث الإيدز

1997 - أندي غروف
1997 - أندي غروف - رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إنتل

1998 - كين ستار
1998 - كين ستار القائم بالتحقيق في إدارة الرئيس كلينتون مما مهد الطريق لاستجوابه

1999 - جيفري بيزوس
1999 - جيفري بيزوس - المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمازون

2000 - 2004 - جورج والكر (دبيلو) بوش
2000 - 2004 - جورج والكر (دبيلو) بوش - رئيس الولايات المتحدة 

2001 - رودولف جولياني
2001 - رودي جولياني - عمدة مدينة نيويورك أثناء وقوع هجمات 11 سبتمبر

2002 - كاشفي الفساد
2002 - كاشفي الفساد - ممثلين في مكتشفي ومحققي أخطاء محاسبية في البيانات المالية لشركة إنرون

2003 - الجندي الأمريكي
2003 - الجندي الأمريكي - ممثلين بقوات الولايات المتحدة حول العالم خصوصاً القوات المشاركة في حرب العراق

2005 - السامريون الطبيون
2005 - السامريون الطبيون ممثلين في بونو وبيل غيتس، ومليندا غيتس

2006 - أنت
2006 - أنت - ممثلين في الأفراد الذين يقومون بإيجاد المحتوى على الإنترنت

2007 - فلاديمير بوتين
2007 - فلاديمير بوتين - رئيس روسيا

2008 - 2012 - باراك أوباما
2008 - 2012 - باراك أوباما - رئيس الولايات المتحدة ليصبح أول رئيس من الأمريكيون الأفارقة

2009 - بن بيرنانكي
2009 - بن بيرنانكي - رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي خلال الأزمة المالية 2007-2008

2010 - مارك زوكربيرغ
2010 - مارك زوكربيرغ - مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

2011 - المحتجين
2011 - المحتجين ممثلين في حركات الاحتجاج العالمية وقتها منها الربيع العربي، حركة الغاضبين، حركة الشاي، وحركة احتلوا والاحتجاجات في اليونان

2013 - البابا فرنسيس
2013 - البابا فرنسيس - رأس الكنيسة الروماينة الكاثوليكية 

2014 - محاربو إيبولا
2014 - محاربو إيبولا - وتشير إلي العاملين في مجال الصحة الذين ساهموا في وقف انتشار مرض فيروس إيبولا

2015 - أنجيلا ميركل
2015 - أنجيلا ميركل - مستشارة الاتحاد الألماني

2016 - دونالد ترامب
2016 - دونالد ترامب - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
 
2017 - كاسري حاجز الصمت
2017 - كاسري حاجز الصمت - وتشير إلي قائدات حركة "أنا ايضاً" لمناهضة التحرش الجنسي
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 أماكن فى الشرق الأوسط ضمن اختيارات "التايم" الأمريكية لأعظم 100 مكان بالعالم.. "ماريوت مينا هاوس" فى مصر.. ومركز "إثراء" المدهش بالسعودية.. ومتحف اللوفر وعالم وارنر بأبوظبى.. وجامع القرويين التاريخى بالمغرب

شاهد.. "التايم" تختار فندق "ماريوت" أفضل موقع عربى كواجهة سياحية

"غلاف اليوم".. ترامب وبوتين وجهان لعملة واحدة على مجلة "التايم" - (فيديو)

مجلة التايم الأمريكية

التايم

شخصية العام

أنور السادات

باراك أوباما

دونالد ترامب




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة