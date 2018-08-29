سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-8-2018 وتباين العملة الأمريكية بالبنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء 29- 8- 2018، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع بشكل طفيف فى بعض منها، بينما استقر فى البعض الآخر عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، ننشر سعر الدولار ليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018...



سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.84 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

الدولار الجمركى



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول سبتمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30/9/2018.



الدولار

وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول اغسطس 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى 31/8/2018.