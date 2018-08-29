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زعيمة ميانمار تلوذ بالصمت إزاء تقرير الأمم المتحدة حول إبادة الروهينجيا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:00 ص
زعيمة ميانمار تلوذ بالصمت إزاء تقرير الأمم المتحدة حول إبادة الروهينجيا زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى
واشنطن (أ ش أ)
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التزمت زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى، الصمت إزاء تقرير الأمم المتحدة الداعى إلى محاكمة قادة من جيشها فى اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة.

وفى أول ظهور علنى لها منذ صدور التقرير الأممى، تحدثت أونج - الحائزة على جائزة نوبل للسلام- عن الشعر الروايات والأدب فى مؤتمر بجامعة يانجون اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت صحيفة (ذى هيل) الأمريكية.

وقدرت الأمم المتحدة أعداد قتلى الروهينجا على أيدى جيش ميانمار بحوالى 10 آلاف نسمة على الأقل، فيما تشرد نحو 700 ألف آخرين نزحوا إلى بنجلاديش المجاورة.

وأوصت الأمم المتحدة، فى تقريرها الصادر أمس بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو هيئة قضائية شبيهة، فيما يبدو مُتعذرًا فى ظل إعلان ميانمار عن رفضها التعاون مع الجنائية الدولية الأسبوع الماضى.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وصف السبت الماضى أفعال ميانمار بأنها "عملية تطهير عرقى فظيعة" ضد الروهينجيا، متعهدًا بتقديم المسؤولين للمحاكمة، كما فرضت إدارة الرئيس ترامب عقوبات على أربعة من جنرالات جيش ميانمار واثنين من وحداته فى وقت سابق من الشهر الجارى ردًا على ما وصفته بأنه عملية "تطهير عرقي" للروهينجا.


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