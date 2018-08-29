زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب تعطل سيارة

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه محور النصر بسبب سيارة معطلة أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

وظهرت كثافات مرورية أعلى شارغ الطيران تقاطع مصطفى النحاس فى مدينة نصر بسبب سيارة ملاكى معطلة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بسيارة معطلة تسبب فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .