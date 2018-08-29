رئيس جامعة بنها لـ الإعلاميين: ساعدتمونا فى التواصل مع المجتمع

أكد الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، الدور الإيجابى والوطنى الذى تلعبه وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، فى نشر الإيجابيات ومحاربة السلبيات فى المجتمع، ومساندة الدولة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها.

وقال القاضي، أن تعاون وسائل الإعلام مع جامعة بنها، كان كبيرًا على مدى العامين الماضيين، ما ساهم فى تأكيد النجاح الذى حققته الجامعة ليس فى المجالات العلمية والبحثية فقط، ولكن فى مجال تواصل الجامعة مع مجتمعها ومع قضايا الوطن.

جاء ذلك، فى اللقاء الذى عقده صباح اليوم، مع صحفى وإعلامى القليوبية، وحضره الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من عمداء الكليات والأمناء المساعدين للجامعة، والمستشار الاعلامى لرئيس الجامعة ومستشار التواصل المجتمعي.