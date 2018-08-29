حى الزاوية الحمراء يخصص رقمًا لخدمة تنظيف أسطح المنازل مجانًا

كتب سيد الخلفاوى

خصص حى الزاوية الحمراء بالقاهرة، رقم خاص بخدمة تنظيف أسطح العقارات مجانا ضمن مبادرة "حى نظيف"، وعلى المواطنين التواصل مع الحى على هذا الرقم لتنظيف سطح المنزل دون تحمل أى أعباء مالية.

وقال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء أن الحى خصص رقم 24248378 للتواطل مع المواطنين لتنظيف الأسطح مجانا ضمن مبادرة تنظيف الأسطح التى أطلقتها المحافظة.

وفى السياق أكد رئيس الحى أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى مشاكل أخرى تتعلق بالمخالفات أو الشكاوى أو غيرها، الاتصال على أرقام غرفة عمليات الحى أو رقم مكتب رئيس الحى على رقم " 24248156 " .