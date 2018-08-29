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حبس 4 أشخاص بينهم خفير حاولوا سرقة خط أنابيب البترول بالتبين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:31 م
حبس 4 أشخاص بينهم خفير حاولوا سرقة خط أنابيب البترول بالتبين المتهمون والمضبوطات
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة التبين الجزئية، بحبس 4 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بمحاولة سرقة تحويل خط بترول لسرقة الوقود بمنطقة التبين.

 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة التبين، تمكنوا من القبض على "ع.م" 62 سنة، خفير بخط أنابيب البترول، مسجل خطر متنوعة تحت رقم 8960 فئة "أ" التبين، والسابق اتهامه فى 16 قضية آخرهم "سرقة"، لقيامه بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص فى الإعداد والتجهيز لعمل كبسولة بخط أنابيب البترول "محل عمله" التابع لشركة بالمنطقة الجبلية بطريق التبادل، وسرقة المواد البترولية.

 

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه وبصحبته كل من "م.ش" 24 سنة، فنى تركيب مواسير، و"أ.ج" 35 سنة، عاطل، و"ش.م" 29 سنة، سائق، أثناء تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح نارى بندقية آلى، و20 طلقة من ذات العيار، والسيارة رقم د س 2272 ماركة شيفرولية حمراء اللون "ملك المتهم الرابع"، ومولد كهربائى، وشنيور كهربائى، و2 محبس، وجلبة بمحبس، وأجنة صغيرة الحجم، ومفتاح ربط الجلب، و2 كوريك، وهلتى كهربائى، وصاروخ كهربائى، ومحبس مزدوج، وكابل ماكينة لحام، و2 مفتاح إنجليزى، و3 بنط رقم 43، وفأس، و2 جلبة محبس، ومرزبة، و2 بكرة تيفلون، و2 غلق، ووصلة كهربائية، وطبة ألومنيوم، ولفة بنط لحام.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة خط أنابيب المواد البترولية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضاف المتهم الأول باتفاقه مع باقى المتهمين بالحضور لمكان الضبط وبحوزتهم المضبوطات لتمكينهم من عمل فتحة "كبسولة" بخط الأنابيب المشار إليه لسرقة المواد البترولية "جاز"، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقر المتهم الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أصدرت القرار السابق.


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