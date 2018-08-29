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حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة والشروع فى خطف كهربائى بالهرم 4 أيام

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:40 م
حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة والشروع فى خطف كهربائى بالهرم 4 أيام مديرية أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالهرم والشروع فى خطف كهربائى من منزله 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

اعترف المتهمون بانتحال صفة ضباط شرطة والشروع فى خطف كهربائى من منزله بمنطقة الهرم بجنوب الجيزة، بالاتهامات المسندة إليهم، مؤكدين أن مقاول حرضهم على اختطافه،  بسبب خلافات مالية زوج شقيقة المجنى عليه.

 

وتابع المتهمون فى اعترافاتهم التى أدلوا بها أمام النيابة العامة، أن المحرض الرئيسى على الواقعة يدعى "رمضان.ر" مقاول، وانه طلب منهم خطف المجنى عليه بسبب نصب شقيق زوجة المجنى عليه، عليهم واستيلائه على مبلغ 3 ملايين جنيه، وأنه عرض عليهم مبالغ مالية من أجل تنفيذ الخطة.

 

وتابع المتهمون، أنهم ارتدوا زى ملابس شرطة وذهبوا لمنزل المجنى عليه بهدف تنفيذ عملية الخطف؛ إلا أنه استغاث بالأهالى بعدما شك فى أمرهم، مما أدى إلى تجمع الأهالى ومحاصرتهم والقبض عليهم.

 


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