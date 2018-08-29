حالة الطقس اليوم الأربعاء 29/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس ممايؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة بصورة تدريجية وملموسة، لتُصبح حول معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية فى أغلب المناطق، وحارّة فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

فى خليج العقبة:



- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً:

ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالى الماضية، ومع ذلك تسود أجواء لطيفة فى أغلب المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين



يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار فى كافة المناطق، وشديد الحرارة فى الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.