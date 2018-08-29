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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:05 م
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جامعة النهضة ببنى سويف تنظم دورات مجانية لتعليم زراعة الأسنان والليزر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:47 م
جامعة النهضة ببنى سويف تنظم دورات مجانية لتعليم زراعة الأسنان والليزر جانب من الندوة
بنى سويف أيمن لطفى
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 نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة ببنى سويف  دورتين تدريبيتين مجانيتين فى مجال طب الاسنان  على مدار 6 أيام  بحضور  500 طبيب أسنان من طلاب الكلية  وأطباء الامتياز وأطباء الأسنان من خريجي جامعة النهضة والجامعات الأخرى والمحافظات المجاورة، وذلك   بإشراف من الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة.
 
وأوضح الدكتور  أحمد جمال عميد الكلية فى بيان له اليوم  أن الدورة  الأولى بعنوان "تعليم أساسيات زراعة الأسنان"،  ، تم خلالها إلقاء العديد من المحاضرات العلمية بجانب ورش العمل التدريبية، والدورة الثانية  بعنوان" تعليم الليزر في مجال طب الأسنان"  لافتا انه تم إجراء عملية زراعة حية للأسنان أمام المتدربين، فضلا عن  تنظيم ورشة عمل للمتدربين على زراعة الأسنان للمريض  تحت إشراف أساتذة الكلية.
 
وأضاف جمال: إن الدورتين  تهدفان إلى التدريب على الجديد والحديث في مجال طب الأسنان، و لا تستهدف فقط طلاب الكلية، بل تسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل المهتمين بمجال طب الأسنان وذلك تفعيلا لدور  الكلية والجامعة فى خدمة المجتمع  ، ومجتمع الصعيد بشكل خاص  .
 
 
 
 
 

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