تنفيذ 867 حكما وضبط 97 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 867 حكمًا متنوعًا منها 676حكمًا جزئيا و 138 حكم غرامات و23 حكم مستأنف ،28 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.