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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس..

تنسيق برلمانى حكومى للعمل على ملف المحاجر وخدمات المرافق

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:00 ص
تنسيق برلمانى حكومى للعمل على ملف المحاجر وخدمات المرافق المهندس أحمد السجينى
كتب محمد مجدى السيسى
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كشف المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة الملحية بمجلس النواب، عن ملفين إضافيين للعمل المشترك بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، وهما ملف المحاجر فى ضوء اهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف، وبحث تعظيم الموارد المرتبطة بهذا الملف من خلال ممارسة عادلة ورشيدة.

 

وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الملف الثانى هو مراجعة الخدمات المرتبطة بالمرافق العامة "الصرف الصحى، مياه، كهرباء، طرق داخلية، مصارف، ترع"، من حيث ما يعرض المواطنين للخطر، بفقدان الحياة أو بالإصابات والعاهات المستديمة.

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك تعددًا فى الجهات صاحبة الولاية فى المسئولية مما يسفر عنه شيوعاً وقصوراً فى الأداء، واتضح هذا -على سبيل المثال- من خلال الحوادث المتكررة الخاصة بسرقة بلوعات الصرف الصحى، مما عرض عددًا من الأطفال للموت غرقاً فى تلك البلوعات بخلاف المركبات التى تسير فى الطرق وتتعرض لحوادث السير من جراء كشف تلك البلوعات.


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