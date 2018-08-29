تعيين وائل أبو العلا مديرًا عامًا لشركة "كريم" بمصر

كتبت:هبة السيد

أعلنت شركة "كريم" اليوم تعيين وائل أبو العلا مديراً عاماً جديداً للشركة فى مصر، مشيرة إلى أنه سيشرف على عمليات كريم فى أكثر من 14 مدينة.

وتخرج أبو العلا من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1995، وحصل على ماجستير فى هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 2001، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال عام 2004؛ والتحق المهندس أيمن أبو العلا فى العمل بشركة سيمنز عام 1996 وحتى عام 2001، ثم شركة فودافون من عام 2001 وحتى 2004، ثم شركة كيوتل الوطنية للمحمول من عام 2005 وحتى 2007، و التحق بالعمل بشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بدأت من 2008 وحتى 2018 وكان آخر منصب له فى الشركة هو رئيس القطاع التجارى.