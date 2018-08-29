video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعيين وائل أبو العلا مديرًا عامًا لشركة "كريم" بمصر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:21 م
تعيين وائل أبو العلا مديرًا عامًا لشركة "كريم" بمصر وائل أبو العلا
كتبت:هبة السيد
إضافة تعليق
أعلنت شركة "كريم" اليوم تعيين وائل أبو العلا مديراً عاماً جديداً للشركة فى مصر، مشيرة إلى أنه سيشرف على عمليات كريم فى أكثر من 14 مدينة.
 
وتخرج أبو العلا من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1995، وحصل على ماجستير فى هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 2001، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال عام 2004؛ والتحق المهندس أيمن أبو العلا فى العمل بشركة سيمنز عام 1996 وحتى عام 2001، ثم شركة فودافون من عام 2001 وحتى 2004، ثم شركة كيوتل الوطنية للمحمول من عام 2005 وحتى 2007، و التحق بالعمل  بشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بدأت من 2008 وحتى 2018 وكان آخر منصب له فى الشركة هو رئيس القطاع التجارى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلومبرج تعلن اعتزام شركة "كريم" تجربة خدمة الباص فى مصر

صور.. القاهرة الأعلى استخداماً لخدمات شركة كريم من بين 100 مدينة

جهاز حماية المنافسة يدرس شكوى شركتى "كريم" و"أسطى" ضد أوبر

مصدر: شركة "كريم" تجرى محادثات لجمع 150 مليون دولار لإطلاق خدمة توصيل الطعام

وائل أبو العلا

كريم مصر

النقل التشاركى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة