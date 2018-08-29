"تعليم الفيوم" تنتهى من صيانة المدارس وتوفير الكتب الدراسية

الفيوم – رباب الجالى

صرح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد 2018/ 2019م، وتم تكثيف الاستعدادات النهائية لانطلاق عام دراسى متميز، فمصر تنتهج استراتيجية تعليمية متطورة.

وأكد عبدالمنعم على، أنه تم الانتهاء من الصيانة البسيطة لجميع المدارس وتوفير الكتب الدراسية، وتم وضع جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد ومراجعة جميع المرافق والخدمات والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، كما تم توصيل جميع كابلات الفيبر الخاصة بتوصيل خدمة الإنترنت للمدارس الثانوية على مستوى محافظة الفيوم.

وأكد مدير المديرية توجيهاته بضرورة وضع علم جديد على أعلى السارى، بكل مدرسة على مستوى المحافظة، وفتح جميع المدارس لاستقبال أولياء الأمور يومياً لاستلام الكتب دون التقيد بالمصروفات، وأتباع قواعد الأمن والسلامة داخل المدارس، ووضع لوحات أرشادية بذلك، وسرعة الانتهاء من جميع أنواع الصيانة البسيطة والشاملة، وأصلاح المقاعد ونظافة السبورات قبل بداية العام الدراسى، وتفعيل القرار الوزارى ١٧٩ لسنة ٢٠١٥ الخاص بالانضباط المدرسى، والالتزام التام بالمواعيد الرسمية وعدم التحرك من المدرسة إلا بتحركات رسمية ومدونة بدفتر التحركات، وتفعيل الأنشطة المدرسية، ومتابعتها بكل جدية على مدار العام الدراسى، والاهتمام بطابور الصباح، وحضور مدير المدرسة وجميع أعضاء هيئة التدريس مع تفعيل الأذاعة المدرسية وتحية العلم، وترديد النشيد الوطنى، والإلتزام التام بكافة القرارات الوزارية والتعليمات والتوجيهات حرصاً على سير العملية التعليمية.

وشدد على عدم التعامل مع أى جهة خارجية أو الإدلاء بأى معلومات إلا بعد الرجوع للمديرية، وعدم السماح بدخول السيارات إلى أفنية المدارس، وتوزيع الجداول المدرسية على جميع هيئة التدريس طبقا للنصاب القانونى لكل معلم وفى حالة العجز والزيادة يتم تبليغ موجه أول المادة بالإدارة، ووضع سلة مهملات فى فناء كل مدرسة، حرصا على نظافة الأفنية، وعدم خروج أى معلم من المدرسة إلى الإدارة التعليمية دون خطاب رسمى من مدير المدرسة، ودمج التكنولوجيا الحديثة بالمدارس من خلال اتصال كافة المدارس بالإنترنت وتفعيل دور بنك المعرفة المصرى وتوظيف السبورة الذكية، التوظيف الأمثل لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة.

إزالة العبارات المسيئة من على أسوار المدارس، وتزيين أسوار المدارس بعلم مصر وعبارات تحث على التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة والعلم والتعلم وحب الوطن، والتأكيد على تفعيل وحدة التدريب والمعامل فى خدمة العملية التعليمية، والمتابعة الدورية للمخازن لسد العجز من الكتب الدراسية واحتياجات المدارس، كما نبه مشدداً بعدم الحديث فى القضايا السياسية أو الحزبية داخل أسوار المدرسة وتفعيل مسابقة أجمل مدرسة وأفضل إدارة تعليمية ، حيث تم تشكيل لجنة صباح اليوم من إدارة المتابعة والشئون التنفيذية والأنشطة والعلاقات العامة بالمديرية وذلك لمتابعة المدارس بجميع الإدارات التعليمية وإعداد تقرير عن أجمل مدرسة وأفضل إدارة تعليمية.