تعرف على المعمارى أمنحتب بن حابو الذى شيد معابد وتماثيل الأقصر فى 11 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

الفن المعمارى تاريخ أصيل فى الشعب المصرى منذ العصور الفرعونية حتى يومنا هذا، حيث يعتبر "أمنحتب بن حابو" أحد أشهر نجوم الفن المعمارى الفرعونى، لبنائه أغلب معابد وتماثيل محافظة الأقصر، حيث إن المعمار والبناء بأساليب وطرازات عالمية أمور ليست بالهينة أبداً، فهى تحتاج عباقرة ورجالا مميزين امتزجت عقولهم بقلوبهم والبيئة المحيطة بهم فأخرجوا لنا مثل تلك الصروح والمبانى والمعابد والقرى والمنازل، التى ليس لها مثيل فى العالم أجمع ويتعلم ويدرس منها آلاف المهندسين الجدد فى مصر والعالم بأكمله.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل حياة ونجاحات المهندس المعمارى الفرعونى الأشهر "أمنحتب بن حابو"..

1- أمنحتب بن حابو بنى معبد الأقصر وصالة الأعمدة بالكرنك وتمثالى ممنون ومعبد هابو للملك أمنحتب الثالث.

2- الملك أمنحتب الثالث كافأ أمنحتب بن حاوب بإنشاء مقبرة له ليساويه بالملوك الفراعنة.

3- ولد المعمارى الفرعونى أمنحتب بن حابو فى القرن 15 قبل الميلاد وتوفى فى القرن 14 قبل الميلاد.

4- عمل بن حابو كاهن ومهندس وكاتب وتولى أيضا العديد من المناصب الرسمية فى عهد الملك أمنحتب الثالث.

5- ولد بن حابو فى آواخر عهد الملك تحتمس الثالث فى بلدة أتريب (بنها حالياً) لأبوين من عامة الشعب، هما حبو ووالدته إتو.

6- أول وظائف أمنحتب بن حابو كانت مساعد كاتب الملك ثم أصبح كاتب المجندين.

7- حمل أمنحتب بن حابو العديد من الألقاب منها "المشرف على الكهنة، كاتب المجندين، الكاتب الملكى، مدير كل المبانى الملكية، نائب الملك".

8- أشرف أمنحتب بن حابو على بناء تمثالى ممنون للملك أمنحتب الثالث بغربى الأقصر.

9- أمنحتب الثالث كافأ أمنحتب بن حابو ببناء تمثال له فى معبد آمون وهذا التمثال موجود بالمتحف المصرى حالياً.

10- من أشهر مقولات أمنحتب بن حابو "لقد نصبنى الفرعون مديرا للأعمال فى محجر الجبل الأحمر بالقرب من عين شمس، فنقلت تمثاله الضخم الذى كان يمثل صورة جلالته بكل دقة فنية".

11- وقال أيضاً "لقد حبانى سيدى فسمح لى بإقامة تمثالى هذا فى معبد آمون لأنه يعلم أننى ملك يديه إلى الأبد".