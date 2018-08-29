المنتدى الوطنى الثانى "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" سبتمبر المقبل

وائل ربيعى

برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ينظم المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور أشرف شعلان فعاليات المنتدى الوطنى الثانى تحت عنوان (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية")، وذلك خلال الفترة من 2-3 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز.

وأشار د. أشرف شعلان، إلى أن هذا المنتدى يأتى بعد نجاح المنتدى الوطنى الأول حول "تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" والذى عقد فى أبريل الماضى، موضحاً أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية تعتبر من أهم محددات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة ومحاربة الفقر.

من جانبها أكدت د. وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز أن الهدف من المنتدى هو العمل على نشر ثقافة تنفيذ المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ونقل تكنولوجيات مستحدثة وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة إدارتها وتنميتها بما يساهم في تحقيق أهدافها المنشودة، ونقل التكنولوجيات والتدريب على إدارة مشروعات صناعية ناجحة ذات جدوى اقتصادية مربحة مع التركيز على فئات معينة كالمرأة والشباب، مشيرة إلى أن محاور المنتدى ستتناول الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التنمية، والأفكار غير التقليدية للتشغيل، وخلق فرص عمل جديدة ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى، وإنشاء تجمعات صناعية متكاملة، وتبادل الخبرات الرائدة حول مبادرات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني فى إتاحة مشروعات صغيرة، وأيضا التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور تكنولوجيا المعلومات فى دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤى إستراتيجية ومستقبلية.

وعلى هامش المنتدى سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض المؤسسات المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جدير بالذكر، أن اليوم الأول من المنتدى يتناول عدة موضوعات حول: دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية المشروعات الصناعية، والصناعات الكيماوية الحاضر والمستقبل، وصناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على صناعة النسيج، ودور تكنولوجيا المعلومات فى دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء أول حاضنة رقمية فى مجال التصنيع الزراعى للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتصنيع سخانات المياه الشمسية، وتصنيع وتجفيف الخضار والفاكهة، وزراعة واستخدام بعض النباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها فى المشاريع المتوسطة والصغيرة. ويناقش اليوم الثانى من المنتدى دور المركز القومى للبحوث فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية. وتختتم فعاليات المنتدى بافتتاح المعرض الدائم للمنتجات البحثية.