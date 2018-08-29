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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:49 ص
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الكوريتان تجريان محادثات بشأن موعد افتتاح مكتب الاتصال المشترك

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:26 ص
الكوريتان تجريان محادثات بشأن موعد افتتاح مكتب الاتصال المشترك زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الكوريتين لا تزالان تجريان المناقشات بشأن موعد افتتاح مكتب الاتصال المشترك، وذلك وسط تكهنات بأنه قد يتم تأجيل افتتاحه فى ظل تعثر محادثات النزع النووى.

وقال المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون -فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "إننا نجرى الاستعدادات لافتتاح المكتب خلال أغسطس الجارى ولا تزال المشاورات جارية بشأن الجدول الزمنى لافتتاحه".

وكان زعيما الكوريتين قد اتفقا فى قمة أبريل على افتتاح مكتب اتصال فى مدينة كايسونج الحدودية الشمالية لضمان نشاط التبادل والتعاون عبر الحدود، وفى المحادثات رفيعة المستوى اللاحقة وعدوا باستكمال افتتاحه فى وقت مبكر.

وكان من المتوقع افتتاح المكتب خلال الشهر الجارى إلا أن تكهنات احتمالية تأجيل الافتتاح تتصاعد فى مواجهة زيادة ضغط الولايات المتحدة التى تعرب عن إحباطها بسبب عدم إحراز تقدم فى محادثات النزع النووى مع كوريا الشمالية، كما أن مسئول كورى جنوبى كان قد أعلن أن إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى بيونج يانج قد يؤثر على موعد افتتاح مكتب الاتصال.

 


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