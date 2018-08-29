القبض على هارب من سجن وادى النطرون إبان ثورة يناير 2011 فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار سياسة الوزارة لمتابعة المحكوم عليهم الهاربين من السجون، من ضبط هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط "ع ع م" 60 سنة بدون عمل ومقيم الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط وله محل إقامة آخر قسم أول أكتوبر الجيزة، الهارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير لسنة 2011م والمحكوم عليه فى قضية جنايات قسم ثان أكتوبر لسنة 2010م بالسجن لمدة 3 سنوات "مخدرات"، وذلك بمسكنه، وتحرر المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية.