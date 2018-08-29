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القبض على مستريح المقطم الهارب من 30 حكما قضائيا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:57 م
القبض على مستريح المقطم الهارب من 30 حكما قضائيا حملة أمنية-أرشيفية
كتبت ــ دينا الحسينى
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ألقت لإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، برئاسة اللواء أسعد الذكير القبض علي محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 30 حكما قضائيا، ومديونية 18 مليون جنيه.
 
كانت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها تردد المحكوم عليه الهارب "خالد م. أ" 42 سنة، صاحب شركة مقاولات ـ مقيم دائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى 30 حكما  قضائيا متنوعا "29 جزئى–  1 مستأنف" ، فى قضايا " شيكات، تبديد " بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 25 سنة وقيمة مديونية 18 مليون ـــ على إحدى الكافتيريات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
 
وأشارت التحريات أن المحكوم عليه المذكور قام بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 18 مليون جنيه بزعم توظيفها.. والمعروف إعلامياً باسم "مستريح المقطم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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