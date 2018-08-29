القبض على عاطل بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من شقة صاحب محل ملابس بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على عاطل، سرق مبلغ مالى 500 ألف جنيه من شقة صاحب محل ملابس بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "أحمد ع خ" 32 سنة، صاحب محل ملابس، يفيد بأنه حال عودته لمسكنه عقب قضائه إجازة عيد الأضحى اكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى 500 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة به، ولم يتهم أو تشتبه فى أحد.

ومن خلال الفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشقة وكسر الخزينة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ي.ق" 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان وحاليا شارع الروضة ـ شبرا الخيمة / قليوبية " دون سوابق.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة بالشقة سكنه خطط لسرقته وفى سبيل ذلك استغل سفر المجنى عليه لبلدته بالصعيد وارتدى زى حريمى "نقاب" خشية تعرف أحد المقيمين بمحل الواقعة عليه وتمكن من كسر باب الشقة باستخدام اجنه حديدية وكسر الخزينة باستخدام صاروخ كهربائى واستولى على المسروقات وفر هاربا.

كما وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه بشبرا الخيمة / قليوبية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.