القبض على عاطلين وسيدة خطفوا شخصا بزعم سرقة هاتف من أحدهم بمصر الجديدة

كتب إبراهيم أحمد - كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطلين وسيدة خطفوا مسجل خطر من منطقة مصر الجديدة بزعم سرقة هاتف محمول من أحدهم حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

والبداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من مواطن أفاد فيه بمشاهدته لشخصين وسيدة يعتدون بالضرب على شخص بميدان سفير وتوثيقه واصطحابه فى سيارة ملاكى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها، وتحمل أرقام و ل هـ 751 و تم التوصل الى هوية المتهمين وتبين أنهما "محمد ك" 34 سنة عاطل "رحاب ا" 34 سنة حارسة سيارات و"أحمد م" مسجل خطر، وبسؤالهم زعموا أن المجنى عليه سرق منهم هاتف محمول أثناء تواجده بشارع الميرغنى.

وكشفت التحريات اتفاق المتهمان الثانى والثالثة على اختطاف المجنى عليه، لاستعادة الهاتف المحمول المستولى عليه، وفي سبيل ذلك توجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليه مستقلين السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتمكنوا من تنفيذ مخططهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط.