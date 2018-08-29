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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:21 ص
خالد صلاح
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الصين تدعو واشنطن وموسكو لحل خلافاتهما عبر الحوار

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:03 ص
الصين تدعو واشنطن وموسكو لحل خلافاتهما عبر الحوار العلاقات الامريكية الصينية
/أ ش أ/
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دعت الصين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى حل الخلافات بينهما عبر الحوار.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج".

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة دخول العقوبات التى تفرضها على روسيا حيز التنفيذ وتأكيد روسيا أن العقوبات الأمريكية لن تجبرها على تغيير سياساتها فى حماية مصالحها القومية وأن الخطوة الأمريكية ستعقد الحوار بشأن القضايا الثنائية، وأن الصين تعارض دائما استخدام أو التهديد باستخدام العقوبات الأحادية، باعتبار أن ذلك لا ينتج عنه حل للمشكلة.. وإن الولايات المتحدة وروسيا دولتان تتمتعان بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن الدولى ويجب عليهما حل أية خلافات بينهما عبر الحوار".

 

 


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