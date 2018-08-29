"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 60

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى الوفيات 60 حالة.

وأشارت وزارة الصحة فى بيان صحفى أن الحالة الأولى للحاج "حسين حسين أحمد الناصح"، 79 عاما، من محافظة كفر الشيخ، ويتبع حج السياحة، توفى بالمدينة المنورة، والحالة الثانية للحاجة "نوارة أحمد محمد على"، 57 عاما، من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية، لافتةً إلى أنها توفيت بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.

وقالت الوزارة إن الحالتين توفيا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيرةً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، وأنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.