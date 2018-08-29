video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 60

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:02 م
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 60 الحجاج
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى الوفيات 60 حالة.

 

وأشارت وزارة الصحة فى بيان صحفى أن الحالة الأولى للحاج "حسين حسين أحمد الناصح"، 79 عاما، من محافظة كفر الشيخ، ويتبع حج السياحة، توفى بالمدينة المنورة، والحالة الثانية للحاجة "نوارة أحمد محمد على"، 57 عاما، من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية، لافتةً إلى أنها توفيت بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.

 

وقالت الوزارة إن الحالتين توفيا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيرةً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، وأنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مراوح رذاذ المياه ترطب الأجواء على الحجاج بمحيط المسجد النبوى

السعودية توزع مليون وجبة مجانية للحجيج فى المدينة المنورة.. انفوجراف

الصحة

السكان

البعثة الطبية

الوفاة بين الحجاج المصريين

وفيات الحجاج




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة