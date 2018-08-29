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الصحة تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" بجميع المحافظات وتبدأ غدا من الإسكندرية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:53 م
الصحة تطلق مبادرة "مصر بلا إدمان" بجميع المحافظات وتبدأ غدا من الإسكندرية وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تطلق وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية مبادرة "مصر بلا إدمان" من محافظة الإسكندرية، وذلك غداً الخميس، لتجوب جميع محافظات الجمهورية، بهدف نشر الوعى بمخاطر تعاطى المخدرات وكيفية الوقاية منه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اختيار محافظة الإسكندرية لتكون أولى المحافظات التى تنطلق من خلالها  المبادرة، لتوافر خدمات علاج الإدمان بها وذلك فى مستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي.

وأشار إلى أن المبادرة سوف تجوب كافة محافظات الجمهورية تباعاً لتصل إلى كل المواطنين، لافتاً الى أن المبادرة ستقدم حملات توعوية بمخاطر الإدمان وكيفية التعافي وطرق الوقاية منه، والتعريف بمراكز تقديم الخدمة، وكيفية التواصل بين متلقى الخدمة ومقدميها من المستشفيات التابعة لأمانة الصحة النفسية.

بدورها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، إن المبادرة ستنطلق فى أولى جولاتها من قاعة محمد رجب من محافظة الإسكندرية بحى زيزينيا الساعة السادسة مساءً، لافتة إلى مشاركة عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، يعقبه تكريم لعدد من المرضى المتعافين من الإدمان، بمركز عباس حلمى التابع لأمانة الصحة النفسية بمنطقة العجمى بالأسكندرية، ثم  ندوة عن الإدمان بقاعة أتيليه الإسكندرية بحى الأزاريطة.

ووجهت الأمانة العامة للصحة النفسية دعوة عامة لجميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى للمشاركة فى تحقيق الهدف من المبادرة وهو "مصر خالية من الإدمان".

 

 


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