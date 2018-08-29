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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:27 ص
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الشرطة العراقية تلقى القبض على 4 إرهابيين فى الموصل والفلوجة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:00 ص
الشرطة العراقية تلقى القبض على 4 إرهابيين فى الموصل والفلوجة الشرطة العراقية
وكالات الأنباء
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، أمس الثلاثاء، أن القوات الأمنية فى محافظتى الأنبار ونينوى، ألقت القبض على 4 إرهابيين فى الموصل والفلوجة.

وذكرت وزارة الدفاع، فى بيان للمركز، تلقته وكالة انباء الاعلام العراقى واع أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة بادوش شمال مدينة الموصل"، لافتة إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد تم تسليمهما إلى جهة الطلب".

وأكدت أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفوج الرابع لواء 39 الفرقة العاشرة وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين المندسين بين العوائل فى مخيم العامرية فى الفلوجة والذان اتخذا من هذا المخيم ملاذا آمنا لهما".

وأضافت أنهما "من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمهما لجهة الطلب".

 


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