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السيسى لنائب رئيس وزراء إيطاليا: نثق فى التوصل لنتائج نهائية بقضية مقتل ريجيني

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:42 م
السيسى لنائب رئيس وزراء إيطاليا: نثق فى التوصل لنتائج نهائية بقضية مقتل ريجيني السيد الرئيس يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى ثقته فى التوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات مقتل الباحث الإيطاليى جوليو ريجينى والكشف عن الجناة.

 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ئب رئيس الوزراء الايطالي أعرب للرئيس عن التقدير للتعاون الوثيق القائم بين النيابة العامة فى البلدين فى قضية ريجيني.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله لنائب رئيس الوزراء الإيطالى ثقته فى التوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات مقتل ريجينى والكشف عن الجناة.
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ئب رئيس الوزراء الإيطالي أعرب للرئيس عن التقدير للتعاون الوثيق القائم بين النيابة العامة فى البلدين في قضية ريجينى.

 

 

 


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