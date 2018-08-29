السيسى لنائب رئيس وزراء إيطاليا: نثق فى التوصل لنتائج نهائية بقضية مقتل ريجيني

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى ثقته فى التوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات مقتل الباحث الإيطاليى جوليو ريجينى والكشف عن الجناة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ئب رئيس الوزراء الايطالي أعرب للرئيس عن التقدير للتعاون الوثيق القائم بين النيابة العامة فى البلدين فى قضية ريجيني.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله لنائب رئيس الوزراء الإيطالى ثقته فى التوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات مقتل ريجينى والكشف عن الجناة.