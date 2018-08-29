الرئيس الفلبينى يزور الأردن فى الخامس من الشهر المقبل

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يبدأ الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى زيارة رسمية إلى الأردن فى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، يجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى تركز على سبل تعزيز التعاون بين الأردن والفلبين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن الديوان الملكى الهاشمى، يرافق الرئيس الفلبيني، خلال الزيارة التى تستمر عدة أيام، عدد من كبار المسئولين، ووفد من ممثلى مجتمع الأعمال فى الفلبين، حيث سيبحثون مع نظرائهم فى الأردن فرص بناء شراكات استثمارية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.