video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلبينى يزور الأردن فى الخامس من الشهر المقبل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:59 ص
الرئيس الفلبينى يزور الأردن فى الخامس من الشهر المقبل الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
/أ ش أ/
إضافة تعليق

يبدأ الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى زيارة رسمية إلى الأردن فى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، يجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى تركز على سبل تعزيز التعاون بين الأردن والفلبين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن الديوان الملكى الهاشمى، يرافق الرئيس الفلبيني، خلال الزيارة التى تستمر عدة أيام، عدد من كبار المسئولين، ووفد من ممثلى مجتمع الأعمال فى الفلبين، حيث سيبحثون مع نظرائهم فى الأردن فرص بناء شراكات استثمارية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الفلبين: ليس من حق الصين التحكم فى المجال الجوى لبحر متنازع عليه

الأردن

الرئيس الفليبينى

الملك عبد الله الثانى

الفلبين




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة