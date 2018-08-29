"الداخلية" تعلن القبض على قاتلة زوجها وإلقاء جثته من الشرفة ببرج العرب

كتبت : دينا الحسينى

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل القبض على قاتلة زوجها ببرج العرب، وقالت وزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، نجحت فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة برج العرب.

كان بلاغًا قد ورد لوحدة قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة "حسام أ.م" خلف أحد العقارات بدائرة القسم ، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث برئاسة اللواء شريف رؤوف مدير المباحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلًا من فايزة ب.م 28 سنة، ربة منزل، مقيمه بذات العنوان زوجة المجنى عليه .، والمدعو أحمد إ.م 21 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بمحافظة كفر الشيخ هارب، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بالتخلص من جثته وإلقائها من شرفة الشقة ولاذا بالفرار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.