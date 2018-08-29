video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تعلن القبض على قاتلة زوجها وإلقاء جثته من الشرفة ببرج العرب

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:20 م
"الداخلية" تعلن القبض على قاتلة زوجها وإلقاء جثته من الشرفة ببرج العرب اللواء محمد الشريف مدير أمن الأسكندرية
كتبت : دينا الحسينى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل القبض على قاتلة زوجها ببرج العرب، وقالت وزارة الداخلية، إن  أجهزة الأمن بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، نجحت فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة برج العرب.

 

كان بلاغًا قد ورد لوحدة قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة "حسام أ.م" خلف أحد العقارات بدائرة القسم ، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث برئاسة اللواء شريف رؤوف مدير المباحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلًا من فايزة ب.م 28 سنة، ربة منزل، مقيمه بذات العنوان زوجة المجنى عليه .، والمدعو أحمد إ.م 21 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بمحافظة كفر الشيخ هارب، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى.

 

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بالتخلص من جثته وإلقائها من شرفة الشقة ولاذا بالفرار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد الوزير للسجون يتفقد أوضاع النزلاء بمنطقة سجون وادى النطرون

القبض على هارب من السجن 15 سنة فى قضية تزوير بالإسكندرية

صور ..ضبط 51 ألف عبوة أغذية أطفال غير صالحة بمصنع غير مرخص بالجيزة

ضبط 6 قطع سلاح نارى وتنفيذ 240 حكما قضائيا وإزالة 27 حالة تعدى بحملات بأسيوط

صور.. القبض على ضباط القوات الخاصة المزيفين عقب خطفهم مواطن بالهرم

قتل

قسم برج العرب

تقتل زوجها

امن الاسكندريه

حوادث اليوم




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة